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Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi Erzurum Şehir Hastanesine taşındı

18.01.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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2002 Yılında Erzurum da ilk hizmetine Nihat Kitapçı Kadın Doğum Hastanesi olarak başlayan daha sonra adı Nene Hatun KDH değiştirilerek hizmet veren hastane Türkiye’nin en modern ve teknolojik üstünlüğe sahip Erzurum şehir hastanesinde bulunan B bloktaki yeni yerine taşındı.Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir; ‘Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde vermiş olduğumuz kadın hastalıkları ve doğum hizmetleri 17 Ocak 2021 pazar gününden itibaren Şehir Hastanesinde devam edecektir.Şehir Hastanesi B Bloğa taşınan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak 17 Ocak Pazar günü saat 08.00 itibariyle hasta kabulüne başlayacaktır.Türkiyenin en modern ve sağlık teknolojisi en üst seviyede olan Erzurum şehir hastanesindeki yeni yerine taşınan Kadın Doğum Ünitesinde 20 adet tek kişilik sancı ve doğum odası, 2 adet suda doğum ünitesi, 2 adet kendine özgü ameliyathanesi, 90 yataklı son teknoloji yeni doğan yoğun bakım servisiyle hizmet verecektir’ dedi.Hastane Başhekimi Yard.

2002 Yılında Erzurum da ilk hizmetine Nihat Kitapçı Kadın Doğum Hastanesi olarak başlayan daha sonra adı Nene Hatun KDH değiştirilerek hizmet veren hastane Türkiye’nin en modern ve teknolojik üstünlüğe sahip Erzurum şehir hastanesinde bulunan B bloktaki yeni yerine taşındı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir; ‘Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde vermiş olduğumuz kadın hastalıkları ve doğum hizmetleri 17 Ocak 2021 pazar gününden itibaren Şehir Hastanesinde devam edecektir.
Şehir Hastanesi B Bloğa taşınan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak 17 Ocak Pazar günü saat 08.00 itibariyle hasta kabulüne başlayacaktır.
Türkiyenin en modern ve sağlık teknolojisi en üst seviyede olan Erzurum şehir hastanesindeki yeni yerine taşınan Kadın Doğum Ünitesinde 20 adet tek kişilik sancı ve doğum odası, 2 adet suda doğum ünitesi, 2 adet kendine özgü ameliyathanesi, 90 yataklı son teknoloji yeni doğan yoğun bakım servisiyle hizmet verecektir’ dedi.
Hastane Başhekimi Yard. Doç. Dr. Özgür Çelebi
Süreçle ilgili bir açıklama yapan hastane başhekimi Dr.Özgür Çelebi; ‘Dünyayı kasıp kavuran pandemide alınan tedbirlerle gerek ülkemizde ve ilimizde sağlıklı yarınlara doğru adım adım ilerliyoruz bunun en büyük kazancıda hastanemizde covid sebebiyle hizmet veremeyen birimlerimizi yavaş yavaş aktif etmeye başladık. Hastanemiz B blok tamamıyla arındırılmış haliyle poliklinik hizmetleriyle cocuk,kadın doğum ve yanık ünitesi olarak hizmet vermeye başladı inşallah Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerle Pandemi vaka sayılarımız dahada düşecek akabinde diğer hizmet birimlerimizide peyderpey halkımızın hizmetrine sunacağız’ dedi.
Erzurum Şehir Hastanesinde ilk doğum "Yiğit bebek"
Taşınma ve yerleşme sürecinin ardından Erzurum şehir Hastanesi Kadın Doğum Ünitesinde ilk doğum gerçekleşti.
Erzurum da ikamet eden Yavuz ve Kübra Kaya çiftinin 4 yaşındaki Alperen Kayadan sonra ikinci çocukları olan Yiğit Ali Kaya (Bebek)3 Kilo 600 gram ağırlıkla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
Doğumun gerçekleşmesini sağlayan Yard.Doç.Dr.Berrin Kadıoğlu; ‘2002 yılından beri hizmet verdiğimiz Erzurum Nene hatun Kadın Doğum Hastanemiz Yıllardır birçok bebeğin hayata gözlerini açmasına vesile oldu, hastalara şifa dağıttı.
Erzurum Şehir hastanemize gelişimizle Bu sabah ilk bebeğimizin Dünayaya gelişine destek olduk ve sağlıkla kucağımıza aldık. Tüm ekibimizle birlikte Şehir hastanemizde şifa dağıtmaya devam edeceğiz’ dedi.
Dünyaya gözlerini şehir hastanesinde açan Yiğit Ali bebeğin babası Yavuz Kaya ise ‘’evladımın sağlıkla doğması beni bir mutlu etti,Şehir hastanesinde doğan ilk bebek olması ayrı bir mutlu etti. Hastane inanılmaz güzel servis ve doğum esnasındaki imkanlar ve mahremiyet apayrı güzel Allah devletimizden ve böylesi modern hastanenin kurulmasında emeği geçen herkesten razı olsun’’ dedi.

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