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Nenehatun Ortaokulu 17 Mart’ta ihale edilecek

21.02.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Nenehatun Ortaokulu 17 Mart’ta ihale edilecek

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, depreme dayanıklı olmadığı için yıkımı gerçekleştirilen Nenehatun Ortaokulu’nun yerine yapılacak yeni okulun ihalesinin 17 Mart’ta yapılacağını duyurdu.Valilik oluru ve 2012-20 sayılı genelge doğrultusunda deprem güvenliği sebebi ile çıkan karar sonucu Osmancık Çay Mahallesi Gölyazı Sokak’ta bulunan Nenehatun Ortaokulu, 2020 Nisan ayında yıkılmıştı.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, depreme dayanıklı olmadığı için yıkımı gerçekleştirilen Nenehatun Ortaokulu’nun yerine yapılacak yeni okulun ihalesinin 17 Mart’ta yapılacağını duyurdu.
Valilik oluru ve 2012-20 sayılı genelge doğrultusunda deprem güvenliği sebebi ile çıkan karar sonucu Osmancık Çay Mahallesi Gölyazı Sokak’ta bulunan Nenehatun Ortaokulu, 2020 Nisan ayında yıkılmıştı. AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, yıkımı gerçekleştirilen okulun 5 katlı olarak yeniden inşa edileceğini, ihalesinin ise 17 Mart’ta yapılacağını bildirdi. Okudan yaptığı açıklamada, "3 bin 212 metrekare toplam inşaat alanı içerisinde 632 metrekare taban alanına sahip yeni inşa edilecek okulun 12 adet derslik, 150 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, idari bölümler, arşiv odası, mescit ve depolar, beden eğitimi salonu, kendi bünyesinde yemekhane ve mutfak, ana sınıfı, kütüphane, kantin ve öğretmenler odası olacak şekilde bodrum ve zemin ile birlikte 5 katlı yeni okul inşaatımı Çorum İl Özel İdaremiz tarafından 17 Mart’ta ihale edilerek, 300 iş gününde tamamlanıp öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.

Nenehatun Ortaokulu 17 Mart’ta ihale edilecek

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