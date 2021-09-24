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Neşet Ertaş, vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyor

24.09.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neşet Ertaş, vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyor

KIRŞEHİR (AA) - "Bozkırın Tezenesi" olarak bilenen ve 25 Eylül 2012'de vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş, Kırşehir'de çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi fuaye alanında sanatçı anısına resim, albüm ve plak sergisinin ardından, "Anılarıyla Neşet Ertaş Sohbetleri" paneli düzenlendi.

Cacabey Meydanında düzenlenen programda, davul zurna ekipleri, Kırşehir yöresine ait oyun havaları ve türkülerle gösteri yaptı. Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, Neşet Ertaş'a ait "Yalan dünya", "Şirin Kırşehir", "Yolcu", "Gönül Dağı" türkülerini seslendirdi.

Bando takımı ise Kırşehir yöresine ve farklı yörelerden eserleri enstrümanlarla çalarken, Kırşehir Belediyesi müzik öğretmenleri ise Neşet Ertaş'a ait türküleri söyledi.

Burada sahne alan Kıraç, "Zaman", "Gidiyorum", "Endamın Yeter", "Ayşem", "Ya seninle ya sensiz", "Senden başka", "Hapishanelere güneş doğmuyor" ve "Yolcu" eserlerini seslendirdi.

Konseri izleyen vatandaşlar, Kıraç'ın şarkılarına eşlik etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş anma programına yoğun katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Ozanlar Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan'a teşekkür eden Ekicioğlu, "Ozanlarımız türkülerini birçok ülkeye, şehre ulaştırdı. Bu kültür çok kıymetli. Eğer Kırşehir olmasaydı Türk halk müziği eksik kalacaktı. Bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin boynunun borcudur." diye konuştu.

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