Nesibe Aydın, Olympiakos'u konuk edecek

Nesibe Aydın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

Ankara'daki TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

İlk maçta Olympiakos'u 83-79 yenen Nesibe Aydın, Yunanistan'dan avantajlı skorla dönmüştü.



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