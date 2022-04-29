Nesli tükenme tehlikesi altında olan toy kuşu Ağrı’da görüntülendi

Ağrı’da, nesli tükenme tehlikesi altında olan toy kuşu grup halinde görüntülendi.
Ağrı Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları envanter çalışmalarında 7 toy kuşunun beslendiğini fark etti.
Ekipler, ülkenin en büyük kanatlı türü ve aynı zamanda dünyanın da en büyük uçabilen kuşlarından olan toy kuşunu görüntüledi.
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