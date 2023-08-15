Nesli tükenmekte olan şah kartalı, pençe darbesiyle veteriner hekimi yaraladı

Burnundan yaralanan veteriner hekim Ömer Yılmaz, “Gözümü kaybedebilirdim” dedi.

Bolu’da ormanlık alanda yaralı olarak bulunan nesli tehlike altında olan şah kartalı, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İlk muayene ve tetkikleri yapılan şah kartalı, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü gözetiminde özel bir veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Tedavi esnasında şah kartalının kanatlarından yaralandığı tespit edildi. Röntgen için masaya koyulan kartalın gagası için önlem alındı. Veteriner hekim Ömer Yılmaz, röntgen çektikten sonra hayvanın genel kontrollerini yaptığı esnada pençe darbesiyle yaralandı. Gözüne çok yakın bir noktadan burnundan yaralanan Ömer Yılmaz, “Gözümü kaybedebilirdim” dedi.

“BİZDE GÜÇSÜZ BİR DURUMDA OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK TEDBİRSİZ DAVRANDIK”

Tedavi için getirilen şah kartalının güçsüz olduğunu düşünerek tedbirsiz davrandığını ifade eden veteriner hekim Ömer Yılmaz, “Zaman zaman bu tür hayvanlar bize getiriliyor. Bizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşın bulduğu ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verdiği bir şah kartalı getirildi bize. Geldiğinde hareketsiz bir şekilde duruyordu. Bizde güçsüz bir durumda olduğunu düşündük. Biraz daha tedbirsiz davrandık. Genel muayenesini yaptık. Sonrasında kanadıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüp, röntgen görüntülerini almak için masaya koyduk” dedi.

“BURUN ASLINDA KÜÇÜK BİR YARALANMA OLDU, GÖZÜMÜ DE KAYBETME İHTİMALİM VARDI”

Gözünü kaybetme riskinin olduğunu dile getiren Ömer Yılmaz, “Röntgen görüntülerini de aldık aslında sonrasında muayenemize devam ederken biraz bizim tedbirsizliğimiz biraz da hayvanın doğası gereği bana hamle yaptı. O hamle ile de burnumdan yaralandım. Burun aslında küçük bir yaralanma oldu gözümü de kaybetme ihtimalim vardı. Çünkü pençeleri çok kuvvetli. Gagası ile önlem almıştık aslında ama pençelerini hesap edemedik” diye konuştu.

“PEK GÖRÜLEN BİR HAYVAN TÜRÜ DEĞİL”

Öte yandan şah kartallarının türünün tehlike altında olduğuna değinen Yılmaz, “Şah kartalları aslında genel olarak pek görülen bir hayvan türü değil. Nedeni ise nesli tükenmeye yakın kırmızı kategoride olmaları” ifadelerini kullandı.

Tedavisi tamamlanan şah kartalı, ekipler tarafından bulunduğu bölgede doğaya salındı.

