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Nesli tükenmekte olan sülün kuşu Bitlis’te görüntülendi

BİTLİS HABERLERİ  | 09.12.2020 13:45 | Son Güncelleme

Nesli hızla tükenmekte olan sülün kuşu Bitlis’te İsmail Buhan adlı vatandaş tarafından görüntülendi.Bitlis’teki Dideban Dağı eteklerinde bulduğu sülün kuşunu görüntüleyen Buhan, özellikle nesli tükenmekte olan hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini belirtti.

Nesli tükenmekte olan sülün kuşu Bitlis’te görüntülendi

Nesli hızla tükenmekte olan sülün kuşu Bitlis’te İsmail Buhan adlı vatandaş tarafından görüntülendi.
Bitlis’teki Dideban Dağı eteklerinde bulduğu sülün kuşunu görüntüleyen Buhan, özellikle nesli tükenmekte olan hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini belirtti. Bir diğer adıyla ‘kene avcısı’ olarak bilinen sülün kuşunu yorgun halde bulan Buhan, hayvanın yemini ve suyunu verdikten sonra tekrar doğaya bıraktı.

Sülün kuşu
Sülün, tavuksular takımında bulunan büyük bir kuş grubundaki kuşlara verilen genel addır. 11 cinsi ve 35 türü bulunan sülünlerin erkekleri ve dişileri birbirine benzemez. Erkek sülünlerin daha parlak renkli tüyleri ve uzun kuyrukları vardır. En çok bilinen bayağı sülün dünya üzerinde hem doğal alanlarda bulunur hem de çiftliklerde yetiştirilir. Doğada yaşayanları av hayvanı olarak avlanır.

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