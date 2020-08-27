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Netkent Üniversitesi'nden "Net Tercih Lisans Bursu" imkanı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay: - "Türkiye'nin, KKTC’nin ve Türk dünyasının donanımlı iş gücüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Dünyadaki gelişmelere açık, küresel düzeyde rekabet edecek bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) – Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, bünyesindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin, İşletme, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine bu yıl kayıt yaptıracak öğrencilere, eğitim ve iş yaşamlarındaki geçmiş başarıları, geleceğe yönelik projeleri, bilgi ve ilgi düzeyleri değerlendirilerek farklı oranlarda Net Tercih Lisans Bursu verecek.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yerleştirildikleri bölümün yanı sıra sınavsız ikinci üniversite okumak isteyip ilk online Türk üniversitesi Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesini tercih edenler, üniversitenin vereceği Net tercih bursundan yararlanacaklar.

Net Tercih Lisans Bursu’na, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile bu yıl ilk kez örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilecek öğrencilerle, halen örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir yüksek öğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrenciler ya da örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir lisans programından mezun olanlar, sınavsız ikinci üniversite kapsamında başvurabilecek.

Net Tercih Eğitim Lisans Burs Programına müracaat etmek isteyen öğrencilerin, 18 Eylül tarihine kadar nettercih.org internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, başvuru yapacak öğrencilerden mezun oldukları tüm eğitim kurumlarını, aldıkları sertifikaları, üye oldukları dernek ve öğrenci kulüplerini, konuştukları yabancı diller ve seviyelerini, aldıkları ödülleri ve hobilerini içeren bir öz geçmişle, mesleki ya da kişisel hedeflerini anlattıkları 500 kelimeyi aşmayacak bir metin veya 120 saniyeyi aşmayacak Youtube’a yüklenmiş olan bir video linki istiyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, kazandıkları burs oranı en geç 28 Eylül'de bildirilecek

- "Küresel düzeyde rekabet edecek bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, Türkiye'nin, KKTC’nin ve Türk Dünyasının donanımlı iş gücüne katkı sağlamayı amaçladıklarını, dünyadaki gelişmelere açık, küresel düzeyde rekabet edecek bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Turgay, seçilecek öğrencilerin, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde 4 yıllık lisans eğitimleri için üniversiteye bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Finans lisans programlarına yüzde 100 (tam burslu), yüzde 75, yüzde 50 ya da yüzde 25 burslu olmak üzere dört farklı şekilde yerleştirileceklerini ve bursların öğrencilerin 4 yıllık eğitim hayatları sürecinde kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Net Tercih Lisans Burs Programı kapsamında bu bölümlere yerleştirilen öğrencilerin, mezun olduktan sonra talep etmeleri halinde yüksek lisans eğitimlerine de yine en az aynı burs oranıyla devam edeceklerini aktaran Turgay, Net Tercih Lisans Bursu kapsamındaki eğitimlerin Türkçe olacağını kaydetti.

Turgay, Net Tercih Lisans Bursu’na, YKS ile bu yıl ilk kez örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilecek öğrencilerle, halen örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir yüksek öğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrenciler ya da örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir lisans programından mezun olanların, sınavsız ikinci üniversite kavramına uygun olarak başvuracaklarını aktardı.

Turgay, “Böylece, istediği bölüme kayıt yaptırma şansını kaybeden öğrenciler bir yandan YKS ile yerleştirildikleri bölüme devam ederken, bir yandan da ikinci üniversite kapsamında Netkent'te işletme, ekonomi ve finans, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyabilecekler.’’ değerlendirmesinde bulundu.

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