Netkent Üniversitesi'nden "Net Tercih Lisans Bursu" imkanı

İSTANBUL (AA) – Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, bünyesindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin, İşletme, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine bu yıl kayıt yaptıracak öğrencilere, eğitim ve iş yaşamlarındaki geçmiş başarıları, geleceğe yönelik projeleri, bilgi ve ilgi düzeyleri değerlendirilerek farklı oranlarda Net Tercih Lisans Bursu verecek.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yerleştirildikleri bölümün yanı sıra sınavsız ikinci üniversite okumak isteyip ilk online Türk üniversitesi Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesini tercih edenler, üniversitenin vereceği Net tercih bursundan yararlanacaklar.

Net Tercih Lisans Bursu’na, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile bu yıl ilk kez örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilecek öğrencilerle, halen örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir yüksek öğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrenciler ya da örgün, açık veya uzaktan eğitim kapsamında bir lisans programından mezun olanlar, sınavsız ikinci üniversite kapsamında başvurabilecek.