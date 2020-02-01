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Nevşehir 1.Amatör ligde maçlar ertelendi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Nevşehir’de son iki gündür yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir 1.Amatör Ligde maçlar ileri bir tarihe ertelendi.Nevşehir 1.

Nevşehir’de son iki gündür yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir 1.Amatör Ligde maçlar ileri bir tarihe ertelendi.
Nevşehir 1. Amatör Ligde 10. hafta müsabakaları, Futbol İl Temsilciliği tarafından yoğun kar yağışının ardından sahaların karla kaplı olmasından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca açıklamasında, “Nevşehir’de son iki gündür yağan yoğun kar yağışının ardından sahalarımız karla kaplandı. Elverişsiz hava şartları ve sahaların futbol oynamaya uygun olmamasından dolayı 10.hafta müsabakalarını ileri bir tarihe erteleme gereği duyduk” dedi.

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