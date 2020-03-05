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Nevşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlığında yapıldı.Nevşehir Belediyesi Meclis salonunda, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başkanlığında gerçekleştirilen Mart ayı olağan toplantısına, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut, İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli ile AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katıldı.Açılış ve yoklama ile başlayan meclis toplantısında daha sonra Suriye’nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua okunurken; saldırıyı kınayan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.

Nevşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlığında yapıldı.
Nevşehir Belediyesi Meclis salonunda, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başkanlığında gerçekleştirilen Mart ayı olağan toplantısına, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut, İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli ile AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katıldı.
Açılış ve yoklama ile başlayan meclis toplantısında daha sonra Suriye’nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua okunurken; saldırıyı kınayan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ordumuza en güzel başarıları nasip eylesin” dedi.
Saldırıda yaralanan tüm askerlere acil şifalar dileyen Başkan Arı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de yürütülen ‘Bahar Kalkanı Operasyonu’ ile birlikte Türkiye’nin yeni bir tarih yazdığını ifade etti.
Arı, “Suriye’de ülkemize, Suriye halkına yönelik ciddi tehditler var. Sivillerin katliamı söz konusu. Devletimiz bunları bertaraf etmek için var gücüyle uğraşıyor. Allah ordumuzu muzaffer eylesin” diye konuştu.
Arı, daha sonra toplantıdaki gündem maddelerine geçmeden önce meclis üyelerine yapılan son çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
“Bu şehir için kurduğumuz hayallerimizi gerçekleştirmek için bir dakikamızı bile boşa geçirmiyoruz” diyen Arı, göreve geldiği ilk günkü aşkla ve heyecanla çalıştığını vurguladı.
Nevşehir’de 2020 yılında birçok önemli projenin hayata geçirileceğini ve bununla birlikte şehrin çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağını açıklayan Arı, Kapadokya Film Festivali, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek belediye başkanlarının katılımı ile yapılacak UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ve Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nin yanı sıra çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle şehrin önümüzdeki dönemde hareketli günler geçireceğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Ankara’da çeşitli bakanlıklarda bir dizi temaslarda bulunduğunu belirten Arı, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yaptığımız ziyaretlerde Uluslararası Kapadokya Film Festivali ve Turizm Filmleri Festivali hakkında istişarelerde bulunduk. Bakanlığımız bu konuda bizlere her türlü desteği verecek. Şehrimizin ve bölgemizin tanıtımına ciddi katkılar sağlayacak olan bu festivallerde Türkiye’nin ve dünyanın yakından tanıdığı birçok ismi şehrimizde konuk edeceğiz” dedi.
Nevşehir Kalesi etrafının turizme açılması konusunda da önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Arı, kale etrafının bir bölümünün Nisan ayında turistlerin ziyaretine açılacağını duyurdu.
Bunla ilgili hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Arı, aynı zamanda kale etrafındaki kilisenin restorasyon çalışmalarına da kısa sürede başlanacağını açıkladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde yaptığı ziyaretten de bahseden Arı, halen restorasyon çalışmaları süren Kurşunlu Camii’nin Ramazan ayında yeniden ibadete açılacağını belirterek, Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin restorasyonun da yapılarak bu alanın ecdada yakışır bir hale getirileceğini müjdeledi.
Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi’nin artık son aşamaya geldiğini ve ihalesinin gerçekleştirileceğini açıklayan Arı, “Bu projenin hayata geçirilmesi için gerekli tüm adımlar atıldı. Artık bundan dönüş yok. Zaten şu anda hak sahipleri ile de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yakın zamanda inşaat çalışmalarının başlaması ile birlikte şehrimizin çehresi değişecek” şeklinde konuştu.
Toplantıda daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi ile başlayan gündem maddelerinde Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi’ne 682 Adanın 85 parselin kuzeyinde bulunan park alanının bir kısmının tahsisi, yeni belediye binasının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi, birimlerin görev ve çalışma esasları yönetmelikleri, gelir tarife değişikliği ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ambulans talep edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Nevşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı yapıldı

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