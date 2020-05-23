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Nevşehir Belediyesi bayrama hazır

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 23.05.2020 11:34 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı’nın şehirde sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.Nevşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Ramazan Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

Nevşehir Belediyesi bayrama hazır

Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı’nın şehirde sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.
Nevşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Ramazan Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs tarihlerinde sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Nevşehir Belediyesi birimleri 7/24 saat esasına göre çalışmalarını nöbetçi ekiplerle sürdürecek. Ayrıca Nevşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’de bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi’nin 153 numaralı telefonunu arayabilecekler. Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararları ve nöbetleşerek faaliyet gösterecek fırın, oto lastik tamircileri, bitki koruma ürünleri bayileri, ticari taksi, eczaneler ile akaryakıt ve LPG istasyonlarının çalışma listelerini vatandaşlar Nevşehir Belediyesi’nin resmi internet adresinden duyurular bölümünden görebilecek.

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İmsak
03:33
Sabah
05:16
Öğle
12:43
İkindi
16:36
Akşam
20:00
Yatsı
21:36

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Aydın Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

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