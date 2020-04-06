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Nevşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına mama ve su desteği

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.04.2020 10:33 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmemesi için besleme çalışmalarını artırdı.

Nevşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmemesi için besleme çalışmalarını artırdı. Belediye ekipleri, düzenli olarak şehrin birçok farklı noktasındaki beslenme ünitelerine, sokak hayvanları için mama, yem ve su bırakıyor.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından Nevşehir Belediyesi, insanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmalarına ilave tedbirler aldı.
Şehrin farklı bölgelerinde sahipsiz hayvanların beslenmesi için çalışma gerçekleştiren, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerdeki parkların yanı sıra yeşil alanlarda kuşlar, kediler ve köpekler için oluşturulan beslenme ünitelerine düzenli aralıklarla mama, yem ve su bırakıyor.
Ekipler ayrıca, mahallelerdeki "Bayat Ekmek Toplama" kutularından toplanan ekmekleri de yine sokak hayvanları için şehrin farklı noktalarındaki beslenme odaklarına dağıtıyor.

Nevşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına mama ve su desteği

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