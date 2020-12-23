Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı devreyi galibiyetle kapadı

Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ilk yarının son maçında kendi evinde Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB’yi 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu erteleme karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor ve Turkuaz Seramik OSB kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve belediye başkan yardımcılarının da izlediği müsabakaya Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı hızlı başladı.

Maçta baştan sona üstün oynayan Nevşehir Belediyespor rakibi Turkuaz Seramik OSB Kadın voleybol takımını 25-21,25-20 ve 25-15 setlerle maçı 3-0 kazandı.

