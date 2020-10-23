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Nevşehir Belediyespor’un rakibi Fatih Karagümrük

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 23.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kozanspor F.K.’yı 1-0 mağlup etmesinin ardından bir üst tura çıkan Nevşehir Belediyespor’un 3.

Nevşehir Belediyespor’un rakibi Fatih Karagümrük

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kozanspor F.K.’yı 1-0 mağlup etmesinin ardından bir üst tura çıkan Nevşehir Belediyespor’un 3. turdaki rakibi Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük oldu.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bugün gerçekleşen 3. tur kura çekiminin ardından Nevşehir Belediyespor’un rakibi Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük oldu. TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Kozanspor FK’yı 1-0 mağlup etmesinin ardından bir üst tura çıkmayı başarmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor karşılaşması İstanbul’da oynanacak.

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