YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir polisinden, vatandaşlara ’Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı

Nevşehir polisinden, vatandaşlara ’Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 29.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, uyarılara karşın sokağa çıkan vatandaşları anonslarla ikaz ederken, mahalle çeşmesinden su doldurmak için sıra bekleyen vatandaşların ise sosyal mesafelerini ayarladı.Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, uyarılara karşın sokağa çıkan vatandaşları anonslarla ikaz ederken, mahalle çeşmesinden su doldurmak için sıra bekleyen vatandaşların ise sosyal mesafelerini ayarladı.
Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Polis araçlarından yapılan anonsta, "Değerli vatandaşlarımız evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle zorunlu haller dışında dışarı çıkmamanızı sizden önemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Nevşehir Esentepe mahallesinde bulunan çeşmeden su doldurmak için sıra bekleyen vatandaşları da polis aracından inerek uyaran polis ekipleri sosyal mesafenin önemini anlattı. Polisler su doldurmak için sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafelerini ayarlamasının ardından ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi’nde korona virüs testleri yapılmaya başlandı

Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi’nde korona virüs testleri yapılmaya başlandı

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Nevşehir Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:24
Öğle
12:51
İkindi
16:22
Akşam
19:08
Yatsı
20:26

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Öncül Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ürgüp’te ücretsiz tiyatro şöleni

Ürgüp’te ücretsiz tiyatro şöleni

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.