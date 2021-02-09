Nevşehir Valiliği vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Nevşehir Valiliği, yapılan yazılı açıklama ile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Nevşehir Valilinden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde Valimizin, Vali Yardımcılarımızın makamları veya Valilik Özel Kalem Müdürü adı kullanılarak gerek ilimizde, gerekse de ilimiz dışındaki hayırsever vatandaşlarımız ve şirketler aranarak, para, engelli arabası ve malzeme ihyacı olduğu şeklinde, vatandaşlarımızın iyi niyet duygularını istismar ederek, yardım talebinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Hiçbir Devlet Kurumu veya görevlisi vatandaşlarımızdan bu şekilde para talebinde bulunamaz. Bu gibi taleplerde bulunanlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları, bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunmamaları önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.



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