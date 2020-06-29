YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 29.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Nevşehir’de 25 Haziran tarihinde Sümer Mahallesi Kültür parkta çıkan kavgada iki kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgilere göre, 25 Haziran tarihinde Sümer Mahallesi Kültür Parkta Afganistan uyruklu A.L.N, A.K.M.

Nevşehir’de 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de 25 Haziran tarihinde Sümer Mahallesi Kültür parkta çıkan kavgada iki kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, 25 Haziran tarihinde Sümer Mahallesi Kültür Parkta Afganistan uyruklu A.L.N, A.K.M. ve Z.Ç. aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında A.L.N. yanında bulunduğu bıçakla Z.Ç.’yi karın bölgesinden, A.K.M.’yi ise bacağından yaraladıktan sonra olay yerinde kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.L.N. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Nevşehir’de 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nevşehir Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:13
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:17
Yatsı
21:59

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.