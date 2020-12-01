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Nevşehir’de 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli yakandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.12.2020 13:32 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 9 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre, Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan 22 yaşındaki T.Ç.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 9 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan 22 yaşındaki T.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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