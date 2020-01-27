YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de aranan 12 kişiden 7’si tutuklandı

Nevşehir’de aranan 12 kişiden 7’si tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 27.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7’si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Nevşehir Belediyesi’nin yardım tırları deprem bölgesine ulaştıNevşehir Belediyesi’nin yardım tırları deprem bölgesine ulaştı
Tiyatro Atölyesi için başvurular sona erdiTiyatro Atölyesi için başvurular sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Nevşehir Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:59
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Gül Eczanesi
Merkez
Kusçu Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.