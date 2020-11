Nevşehir’de binlerce fidan toprakla buluştu

11 Kasım 2020’de saat 11:11’de Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Nevşehir Orman İşletme Müdürü Ersoy Torun’un konuşmalarıyla başladı. Torun konuşmasında ülke genelinde ve Nevşehir’de ağaçlandırma yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde bugüne kadar dikilen ağaç ve kazandırılan orman alanlarına değindi.

Arı: “Bizim milli ve manevi kodlarımıza ağaç var”

Nevşehir Belediyesi olarak şehirde her vefat eden, doğan ve okula başlayanlar için bir fidan diktiklerini söyleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bundan sonra da daha yeşil bir Nevşehir için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Başkan Arı, "Geleceğe nefis kampanyasının Nevşehir ayağında bugün bir aradayız. 2019 yılında sayın Cumhurbaşkanımızı yayınlamış olduğu kararname neticesinde 11 Kasım “Geleceğe Nefes” kampanyası artık geleneksel hale getirildi. Bizim hem milli kodlarımızda hem de manevi kodlarımızda ağaçlandırma ve yeşillendirme var. Manevi olarak Peygamberimiz (s.a.v) efendimiz “Kıyametin koptuğunu görseniz ve elinizde bir fidan olsa, o fidanı dikiniz” buluşturun buyuruyor. Şehrimiz maalesef orman açısından kısır bir bölge. Biz iklim şartları ve coğrafi şartların arkasına sığınırsak hiçbir şeyi başaramadığımız gibi, ormanlaşmada da yoğunlaşmayı başaramayız. Biz belediye olarak bu şehirde yaşan her insan başına bir fidan dikeceğiz demiştik ve şükürler olsun yarısına yaklaştık. Farkındalığı artırabilmek amacıyla da her vefat eden insanımız, her doğan ve yeni okula başlayan yavrularımız için de bir fidan dikiyoruz. Yani her şeyi bahane ederek fidan dikiyoruz ve dikmeye de devam edeceğiz. Çünkü bu şehrin ormanlık alanını genişletmemiz lazım. Rektör hocamızın da ifade ettiği gibi üniversitemizin 210 bin fidanla buluşması ayrıca bu şehrimiz için önemli bir katkı olacaktır. Orman İl Müdürlüğümüzün, Valiliğimizin, diğer kurum ve kuruluşlarımızın katkıları ve işbirliklerimizle bu şehri orman açısından daha da zenginleştireceğimize inancım tamdır” dedi.