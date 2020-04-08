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Nevşehir’de kavşak ve refüjlerde bahar hazırlığı yapılıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 08.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Nevşehir’i bahar aylarında rengârenk bir görünüme kavuşturmaya hazırlanan Nevşehir Belediyesi, kavşak, refüj ve yeşil alanlardaki bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte park ve yeşil alanlar için planlanan bakım ve onarım çalışmalarına başladı.Şehrin çeşitli noktalarındaki park, refüj, kavşak ve yeşil alanlardaki gül ve bitki budama işlemlerini sürdüren belediye ekipleri, otomatik sulama sistemi bulunmayan veya arızalanan yeşil alanlarda da hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.Ana arterlerdeki refüjlerde bulunan ve kış mevsiminde yıpranan koruma çitlerinin de bakımını yaparak boyama işlemlerini gerçekleştiren belediye ekipleri bu çalışmalarının ardından çiçek ve süs bitkisi dikimlerine başlayarak Nevşehir’i rengârenk bir görünüme kavuşturacak.

Nevşehir’i bahar aylarında rengârenk bir görünüme kavuşturmaya hazırlanan Nevşehir Belediyesi, kavşak, refüj ve yeşil alanlardaki bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte park ve yeşil alanlar için planlanan bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Şehrin çeşitli noktalarındaki park, refüj, kavşak ve yeşil alanlardaki gül ve bitki budama işlemlerini sürdüren belediye ekipleri, otomatik sulama sistemi bulunmayan veya arızalanan yeşil alanlarda da hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
Ana arterlerdeki refüjlerde bulunan ve kış mevsiminde yıpranan koruma çitlerinin de bakımını yaparak boyama işlemlerini gerçekleştiren belediye ekipleri bu çalışmalarının ardından çiçek ve süs bitkisi dikimlerine başlayarak Nevşehir’i rengârenk bir görünüme kavuşturacak.

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Merkez
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Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
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Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
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