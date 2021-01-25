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Nevşehir'de kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

25.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Nevşehir'de kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu kadın, dere yatağında ölü bulundu.

Karasoku Mahallesi'ndeki ikametinden 15 Ocak'ta ayrılan epilepsi hastası Afganistan uyruklu N.S'nin (59) bulunması için çalışma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, kadının geçtiği güzergahları aradı.

Aramayı mahallelerin kırsal alanlarında sürdüren ekipler, Afat Evler Mahallesi'nde dere yatağında bir kadın cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin N.S'ye ait olduğu belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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