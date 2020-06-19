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Nevşehir'de LGS sınavına girecek öğrencilere 27 ton karpuz dağıtılacak

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 12:58 | Son Güncelleme

Nevşehir'de LGS sınavına girecek öğrencilere 27 ton karpuz dağıtılacak

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere toplam 27 ton karpuz dağıtacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı, sınava girecekleri yeri görmek için Mihriban Emin Günel Ortaokuluna gelen öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

Öğrencilere karpuz veren Arı, kestiği bir karpuzu da dilimleyerek vatandaşlara ve öğretmenlere ikramda bulundu.

Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin diğer ülkelerden farkının genç nüfusunun yoğunluğu olduğunu dile getiren Arı, "Genç nüfusun varlığı en büyük sermayemiz. Uzun bir pandemi sürecinden sonra gençlerimiz yarın sınava girecek. Sınav öncesinde gençlere moral ve motivasyon olsun diye, onları unutmadığımızı göstermek manasında Adana'dan getirdiğimiz karpuzları dağıtıyoruz." dedi.

Arı, sosyal medyadan da çok iyi tepkiler aldığını anlatarak, "Bunlar şehrin güzellikleri. Bizim bir ve beraber, kardeş olduğumuzun göstergeleri. Haftanın her günü farklı bir etkinlik yapıyoruz. İnsanlarımızı birbirine daha çok bağlayacak, sevgiyi, şefkati, kardeşliği üst düzeye çıkaracak, bireysel farklılıkları ortadan kaldırılacak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu da onlardan biri." diye konuştu.

LGS sınavına girecek her öğrenciye karpuz hediye edeceklerini belirten Arı, Adana'dan her biri 6-7 kilogramlık 27 ton karpuz getirdiklerini, bunların okul önlerinde dağıtılacağını bildirdi.

Arı, "Nevşehir’de LGS sınavına girecek bütün öğrencilerimize yetecek karpuzumuz var. Haftaya da üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz için aynı şekilde karpuz getireceğiz, dağıtacağız. Ondan sonra da şehre." ifadelerini kullandı.

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