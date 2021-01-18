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Nevşehir’de metrekareye 48,1 kilogram yağış düştü

18.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de 13 Ocak’tan 17 Ocak tarihine kadar metrekareye 48,1 kilogram yağış düştü.Nevşehir’de yeni yılın ilk kar yağışı 13 Ocak Çarşamba günü yağarken kar yağışı 17 Ocak Pazar gününe kadar yer yer yağmur yağışı ile birlikte devam etti.

Nevşehir’de 13 Ocak’tan 17 Ocak tarihine kadar metrekareye 48,1 kilogram yağış düştü.
Nevşehir’de yeni yılın ilk kar yağışı 13 Ocak Çarşamba günü yağarken kar yağışı 17 Ocak Pazar gününe kadar yer yer yağmur yağışı ile birlikte devam etti. Nevşehir Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 13 Ocak’tan 18 Ocak tarihine kadar metrekareye 48,1 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.
Nevşehir Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmediği ifade edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği ve vatandaşların gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları istendi.

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