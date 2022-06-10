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Nevşehir'de okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

10.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de okulun bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir okulun bahçesindeki ağaca tırmanan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı.

Damat İbrahim Paşa Ortaokulu öğrencileri, teneffüs için bahçeye çıktıklarında ağaçta yılan gördü.

Öğrencilerin durumu bildirdiği okul idarecileri, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

Okula gelen itfaiye personeli, ağaçtaki yılanı yakaladı.

Yaklaşık iki metre uzunluğundaki yılan, kent merkezi dışında doğaya salındı.

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