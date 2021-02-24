YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı

24.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nevşehir’de oto hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de park haline aracı çalarak boş bir araziye bırakan hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Bekdik Mahallesinde park halinde bir aracın çalınarak Sümer Mahallesinde boş bir arazide plakasız bir şekilde bulunması sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Nevşehir’de park haline aracı çalarak boş bir araziye bırakan hırsızlık şüphelisi bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bekdik Mahallesinde park halinde bir aracın çalınarak Sümer Mahallesinde boş bir arazide plakasız bir şekilde bulunması sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında hırzsızlık şüphelisi M.M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.M.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Azra Akın aşka geldi! Azra Akın aşka geldi!
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın

Nevşehir Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
12:59
İkindi
16:05
Akşam
18:35
Yatsı
19:51

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Gülşad Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Ürgüp’te uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Ürgüp’te uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

DHMİ'nin havalimanlarındaki işletmelere kira indirimi kararı Nevşehir ve Sivas'taki esnafı sevindirdi

DHMİ'nin havalimanlarındaki işletmelere kira indirimi kararı Nevşehir ve Sivas'taki esnafı sevindirdi

Gazi Caddesindeki altyapı çalışmaların startını Başkan Savran verdi

Gazi Caddesindeki altyapı çalışmaların startını Başkan Savran verdi

Balon turu talihlileri belli oldu

Balon turu talihlileri belli oldu

Ürgüp’te polis ekipleri bonzai ele geçirdi

Ürgüp’te polis ekipleri bonzai ele geçirdi

Nevşehir’de aranan 11 kişi tutuklandı

Nevşehir’de aranan 11 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.