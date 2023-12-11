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  4. Nevşehir'de otomobil çarpan kadının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nevşehir'de otomobil çarpan kadının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

11.12.2023 12:03 | Son Güncelleme:
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Nevşehir'de otomobilin çarpması sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Önceki gün, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yayanın yaşamını yitirdiği trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, Hatice Ö'nün yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu savrulduğu görülüyor.

Öte yandan, gözaltına alınan sürücü E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

E.C. idaresindeki 50 ACC 247 plakalı otomobil, 9 Aralık'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Ö'ye (61) çarpmış, ağır yaralanan kadın Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı. Sürücü E.C. ise gözaltına alınmıştı.

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