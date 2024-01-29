Nevşehir'de otomobilin çarparak devirdiği aydınlatma direği ikinci kazaya neden oldu

Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda S.K'nin kullandığı 50 DU 040 plakalı otomobilin çarptığı refüjdeki aydınlatma direği karşı şeride devrildi.
Kazada devrilen direğe hafif ticari araç çarptı. Aynı yönde seyreden B.A. yönetimindeki 31 HL 036 plakalı otomobil de bu araca vurdu.
Hafif ticari aracın sürücüsü kaza yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücülerin kontrolleri sağlık ekiplerince yapıldı.
Kısa süre tek şeritten sağlanan ulaşım, TEDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.