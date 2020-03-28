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Nevşehir’de pandemi toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 28.03.2020 13:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için yapılan İl İdare Kurulu toplantısının akabinde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında kurulan ve ilk toplantısını gerçekleştiren İl Pandemi Kurulu toplantısında, Nevşehir’de korona virüs ve her türlü salgın hastalığa karşı alınan ve alınacak tedbirler görüşülerek, sosyal izolasyon ve ilimizde sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü alınacak ilave tedbirlere ilişkin konular değerlendirildi.

Nevşehir’de pandemi toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için yapılan İl İdare Kurulu toplantısının akabinde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında kurulan ve ilk toplantısını gerçekleştiren İl Pandemi Kurulu toplantısında, Nevşehir’de korona virüs ve her türlü salgın hastalığa karşı alınan ve alınacak tedbirler görüşülerek, sosyal izolasyon ve ilimizde sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü alınacak ilave tedbirlere ilişkin konular değerlendirildi. Bugüne kadar alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar konusunda ilgili kurumlarca bilgiler verilip, alınacak ilave kararların uygulanması konuları görüşüldü.
Vali İlhami Aktaş’ın başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Abak, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, AFAD Müdürü Ömer Kaman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz, İl Defterdarı Orhan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Öcal katıldı.

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