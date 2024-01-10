YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de polis ekipleri operasyon için haber verdiği gazetecilere pasta kesti

Nevşehir'de polis ekipleri operasyon için haber verdiği gazetecilere pasta kesti

10.01.2024 14:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de haber takibi için İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan gazetecilere sürpriz yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Basın Birimi, kentteki gazetecilere düzenlenen bir operasyonda yakalanan zanlıların adliyeye sevk edileceği bilgisini paylaştı.

Zanlıların sevkini görüntülemek için emniyet binasının önünde bir araya gelen gazeteciler, görevlilerce içeri davet edildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ramazan Sami Altınok, Asayiş Şube Müdürü Serdar Esin ve Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Ekşi gazetecileri karşılayarak günlerini kutladı.

Hazırlanan pastalar basın mensuplarının mumlara üflemesinin ardından kesilerek ikram edildi.

Gazeteciler, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu tarafından ağırlandı.

Loğoğlu, gazetecilerin fedakarlıkla çalışarak kamunun haber edinme hakkı çerçevesinde hizmet sunduğunu belirterek, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin’de maskeli şahıslardan kuyumcuya silahlı saldırıMardin’de maskeli şahıslardan kuyumcuya silahlı saldırı
İzmir’deki altyapı çalışmalarından asırlık su boruları çıktıİzmir’deki altyapı çalışmalarından asırlık su boruları çıktı
10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
06:25
Sabah
07:52
Öğle
12:53
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:07

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Çarşamba

Gülsehir eczanesi
Gulsehir
Hacibektas eczanesi
Hacibektas
Elif eczanesi
Urgup
Onur eczanesi
Merkez
Volkan eczanesi
Kozakli
Haliloglu eczanesi
Derinkuyu
Papatya eczanesi
Acigol
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.