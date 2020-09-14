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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonları sonrasında yakalanan 21 şahıstan 4’ü tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonrasında 16,28 gram esrar, 1,89 gram metamfetamin, 7,75 gram eroin, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet kök Hint kenevir, 159,67 gram metamfetamin, 37,09 gram esrar ele geçirilirken 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonları sonrasında yakalanan 21 şahıstan 4’ü tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonrasında 16,28 gram esrar, 1,89 gram metamfetamin, 7,75 gram eroin, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet kök Hint kenevir, 159,67 gram metamfetamin, 37,09 gram esrar ele geçirilirken 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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