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Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.12.2020 13:32 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 6 parça halinde toplam 45,13 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet maska ve 1 adet maket bıçağı, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 bin 420 lira ve 1 gram altın ele geçirildi.

Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 6 parça halinde toplam 45,13 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet maska ve 1 adet maket bıçağı, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 bin 420 lira ve 1 gram altın ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından evde bulunan M.A., Y.B. ve S.Y. gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde Y.B. ve M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen S.Y.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

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