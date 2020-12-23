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Nevşehir’de yayaya yol vermeyen 9 sürücüye ceza yazıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 23.12.2020 10:24 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde 99 araç sürücüsü kontrol edilirken 9 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan ceza yazıldı.Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde 99 araç sürücüsü kontrol edilirken yapılan kontrollerde 9 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan, 5 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ve 2 sürücüye ise motosiklet kullanırken kask takmamaktan dolayı ceza kesildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde 99 araç sürücüsü kontrol edilirken 9 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan ceza yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde 99 araç sürücüsü kontrol edilirken yapılan kontrollerde 9 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan, 5 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ve 2 sürücüye ise motosiklet kullanırken kask takmamaktan dolayı ceza kesildiği öğrenildi.

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