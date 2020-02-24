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NEVÜ Gökkuşağı gönül köprüleri kurmaya devam ediyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 24.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Üniversite-şehir işbirliğini pekiştirme adına güzel ve başarılı çalışmalara imza atan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversite Birimi, “Gökkuşağı Projesi” ile gönül köprüleri kuruyor.NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof.

Üniversite-şehir işbirliğini pekiştirme adına güzel ve başarılı çalışmalara imza atan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversite Birimi, “Gökkuşağı Projesi” ile gönül köprüleri kuruyor.
NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici, Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Serdar Çiçek ve Kozaklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Muhammet Özalp’in destekleriyle hayata geçirilen Gökkuşağı Projesi; Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu akademik personeli ve aynı zamanda projenin de mimarı olan İnci Mine Özkan yürütücülüğünde çalışmalarına devam ediyor.
13 Köy ve Okulla Buluşacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversitesi Birimi bünyesinde faaliyet gösteren Gökkuşağı Proje ekibi, 2019-2020 eğitim-öğretim bahar dönemi etkinliklerine başladı. Bu dönem Nevşehir’in Gülşehir İlçesi’nde çalışma yapacaklarını bildiren Gökkuşağı Projesi yürütücüsü İnci Mine Özkan, bahar döneminde Gülşehir’e bağlı ve okul bulunan 13 köyü ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını söyledi.
130 Öğrenci Evlerinde Ziyaret Edildi
32 farklı bölümden öğrencinin bulunduğu 45 kişilik NEVÜ Gökkuşağı Proje ekibi, Nevşehir’in Gülşehir İlçesine Bağlı Ovaören İlkokulu ve Ovaören Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy Ortaokulu’nda okuyan 130 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. Sosyal bilinç ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen “Gökkuşağı Projesi” öğrencileri, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle minik öğrenciler ile birlikte köy halkı tarafından da ilgiyle karşılandı.
Köylerde Ailelerle Buluşuldu
Nevşehir’in Acıgöl, Hacıbektaş ve Avanos’tan sonra Gülşehir’e bağlı köyleri ziyaret ederek dönemi açan ve 10 Mart 2018 tarihinden bu yana son yaptıkları etkinlikle birlikte 1130 aileyi ziyaret eden NEVÜ Gökkuşağı Ekibi, aile ziyaretlerinde yüzlerce çocuğun da yüzündeki gülümseme oldu. 32 farklı bölümden öğrenciyle gerçekleştirilen ziyaretlere, bu dönem ilk kez Kozaklı MYO öğrencileri de katılarak gönül köprüsüne destek oldular.
NEVÜ öğrencilerinin bölümler arası etkileşim ve iletişimlerinin artırılmasına da destek olan Gökkuşağı Projesiyle birlikte, öğrencilerin kişisel gelişim ve farkındalıklarının geliştirilmesi adına üniversiteye bağlı her yüksekokul ve bölümden öğrencinin projede yer almasına özen gösteriyor.
Köy Okulları Kütüphanelerle Buluşturuluyor
Köy okullarını ve öğrencilerini kütüphaneyle buluşturmayı da hedefleyen NEVÜ Gökkuşağı ekibi, bu amaç doğrultusunda Nevşehir’in Acıgöl İlçesine bağlı Karacaören Köyü Okulu ve Avanos İlçesine bağlı Mahmat Köyü Şehit Murat Koç Orta Okuluna birer kütüphane kazandırdı.
Projesi yürütücüsü İnci Mine Özkan, üçüncü kütüphaneyi Kozaklı İlçesi’ne bağlı bir köy okuluna da açmak için çalışmada bulunduklarını söyledi.
Gökkuşağı Ekibinin 23’üncü Durağı Terlemez Köyü
Mart ayında ikinci yılını dolduracak olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversitesi Birimi Gökkuşağı Projesi’nin 23. durağı, Gülşehir’e bağlı Terlemez Köyü olacak.

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