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  4. NEVÜ’de “Kapadokya Destinasyon Gelir Yönetimi Sistemi” proje toplantısı yapıldı

NEVÜ’de “Kapadokya Destinasyon Gelir Yönetimi Sistemi” proje toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 13.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından hazırlanan ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından fizibilite desteği programı kapsamında desteklenen “Kapadokya Destinasyon Gelir Yönetimi Sistemi” projesinin açılış toplantısı NEVÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.NEVÜ Senato Toplantı Salonunda yürütücülüğünü NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr.

NEVÜ’de “Kapadokya Destinasyon Gelir Yönetimi Sistemi” proje toplantısı yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından hazırlanan ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından fizibilite desteği programı kapsamında desteklenen “Kapadokya Destinasyon Gelir Yönetimi Sistemi” projesinin açılış toplantısı NEVÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
NEVÜ Senato Toplantı Salonunda yürütücülüğünü NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Tekiner Kaya’nın yaptığı projenin açılış toplantısına; sektör temsilcileri, proje danışmanı, Ahiler Kalkınma Ajansı temsilcileri ve projenin yürütme ekibi katıldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda proje kapsamında fizibilite çalışması yapılacak bölgeye özel destinasyon gelir yönetimi sistemi yazılımının bölge turizminden elde edilecek gelire olumlu katkısı olacağı belirtildi. Sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda projenin önemli noktaları tartışılarak Kapadokya’ya değer katacak çalışmaların desteklenmesinin önemi vurgulandı.

NEVÜ’de “Kapadokya Destinasyon Gelir Yönetimi Sistemi” proje toplantısı yapıldı

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