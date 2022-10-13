New Amstardam dizisinden uyarlandı! Yeni hastane dizisi Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu. 'Hayat Bugün' ilk bölümüyle 19 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Ekranların yeni hastane dizisinde başrollerde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol rol alıyor.

Hayat Bugün'de; Ulaş Tuna Astepe "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'', (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel "Doç Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ve Şerif Erol "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.



NBCUniversal Formats ve Universal Television yapımı olan, David Schulner'in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği 'New Amsterdam'ın ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin yapımını O3 Medya'nın üstleniyor.



