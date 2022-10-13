MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. New Amstardam dizisinden uyarlandı! Yeni hastane dizisi Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu

New Amstardam dizisinden uyarlandı! Yeni hastane dizisi Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu

13.10.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü New Amstardam dizisinden Türkiye'ye uyarlanan Hayat Bugün isimli dizi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Ekranların yeni hastane dizisi Hayat Bugün'ün kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol yer alıyor. Show TV'de ekrana gelecek olan dizinin yayın tarihi de belli oldu.

New Amstardam dizisinden uyarlandı! Yeni hastane dizisi Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu. 'Hayat Bugün' ilk bölümüyle 19 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.

Hayat Bugün (5)

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Ekranların yeni hastane dizisinde başrollerde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol rol alıyor.

Hayat Bugün (2)

Hayat Bugün'de; Ulaş Tuna Astepe "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'', (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel "Doç Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ve Şerif Erol "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.

Hayat Bugün (1)
NBCUniversal Formats ve Universal Television yapımı olan, David Schulner'in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği 'New Amsterdam'ın ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin yapımını O3 Medya'nın üstleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman, saat kaçta?Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman, saat kaçta?
İbrahim Tatlıses'in kızı evlendi! Ünlü türkücü 'Hayır' diye bağırdıİbrahim Tatlıses'in kızı evlendi! Ünlü türkücü 'Hayır' diye bağırdı
Esenyurt Belediyesi önce paylaştı sonra sildi! Miss Uganda geri döndüEsenyurt Belediyesi önce paylaştı sonra sildi! Miss Uganda geri döndü
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü new amsterdam tuna ele turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...

Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...

Ekim ayının merakla beklenen anketi yayınlandı! İttifaklar arası farktan sonra bir partideki artış dikkatlerden kaçmadı

Ekim ayının merakla beklenen anketi yayınlandı! İttifaklar arası farktan sonra bir partideki artış dikkatlerden kaçmadı

Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi!

Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi!

Sizin de EYT’den erken emekli olma şansınız olabilir!

Sizin de EYT’den erken emekli olma şansınız olabilir!

Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"

Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"

Tuvalet açılışı sosyal medyada gündem oldu

Tuvalet açılışı sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.