Neymar, internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürdüğünü kaydetti.
Sıkı bir program uyguladığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Maç eksikliğimi telafi etmek için normalden daha fazla antrenman yapıyorum." yorumunu yaptı.
Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Neymar, "Futbola ne zaman döneceğimizi bilmemek bana endişe veriyor. Oynamayı, rekabeti ve takım arkadaşlarımı gerçekten özledim." ifadelerini kullandı.
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol sezonu sonlandırılmış ve Ligue 1'de lider olan PSG şampiyon ilan edilmişti.
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