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Neymar: "Futbola ne zaman döneceğimizi bilmemek bana endişe veriyor"

FRANSA HABERLERİ  | 17.05.2020 22:22 | Son Güncelleme

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, futbola ne zaman döneceklerini bilmemenin endişe verici olduğunu belirtti.

Neymar: "Futbola ne zaman döneceğimizi bilmemek bana endişe veriyor"

Neymar, internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürdüğünü kaydetti.

Sıkı bir program uyguladığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Maç eksikliğimi telafi etmek için normalden daha fazla antrenman yapıyorum." yorumunu yaptı.

Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Neymar, "Futbola ne zaman döneceğimizi bilmemek bana endişe veriyor. Oynamayı, rekabeti ve takım arkadaşlarımı gerçekten özledim." ifadelerini kullandı.

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol sezonu sonlandırılmış ve Ligue 1'de lider olan PSG şampiyon ilan edilmişti.

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