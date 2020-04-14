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Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu’ndan sosyal mesafe uyarısı

NİĞDE HABERLERİ  | 14.04.2020 16:35 | Son Güncelleme

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin işlek yerlerinde sokağa çıkma yasağına uymayanları, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşları uyardı.Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin işlek yerleri Dr.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin işlek yerlerinde sokağa çıkma yasağına uymayanları, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşları uyardı.
Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin işlek yerleri Dr. Sami Yağız Caddesi ve Yeni Çarşıda maske takmayan, sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyardı. Sokağı çıkma yasağını ihlal eden bazı vatandaşlara ceza yazıldı, bazıları da ekiplerce evlerine bırakıldı.
Cebeloğlu, görev yapan polislere de uyarıları dikkate almayan vatandaşlara adli ve idari işlem yapılması talimatını verdi. Öte yandan, drone ile havadan yapılan "sosyal mesafe" uygulamasında tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı. Ayrıca kentin işlek 9 parkında özel güvenlik görevlileri de denetim yapıyor. Cebeloğlu, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun sağlanmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.
Virüsün kontrol altında tutulması ve yayılmasının önlenmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Cebeloğlu, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımızdan istirhamımız, mecburiyetleri olmadıkça, keyfi olarak sokağa çıkmasınlar. Evlerinde kaldıkları sürece daha güvenli olacaklar ve bu süreci daha kolay atlatacağız. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki gençlerimize mücbir bir sebep olmadıkça dışarı çıktıkları takdirde hem idari hem de adli yaptırımları uygulayacağız. Hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de ceza yazılmaması için zorunlu olmadıkça evde kalmalarını önemle istirham ediyoruz. Sosyal izolasyonu muhakkak sağlamak zorundayız. Aksi takdir de vatandaşlarımızın sağlık problemi oluşabilecektir."

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