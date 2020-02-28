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Niğde Emniyet Müdürü Efendibey Mahallesi sakinlerini dinledi

NİĞDE HABERLERİ  | 28.02.2020 15:04 | Son Güncelleme

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kentsel dönüşümü tamamlanan Efendibey Mahallesi sakinleri ile Mahalle toplantısı yaptı.Niğde Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda Emniyet Müdürü Cebeloğlu, mahalle ile ilgili istatistiki bilgileri sakinlerle paylaştı.

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kentsel dönüşümü tamamlanan Efendibey Mahallesi sakinleri ile Mahalle toplantısı yaptı.
Niğde Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda Emniyet Müdürü Cebeloğlu, mahalle ile ilgili istatistiki bilgileri sakinlerle paylaştı. Mahalle sakinleri ise mahallede asayiş olaylarının engellenmesinden dolayı Emniyet Müdürü ve polis teşkilatına teşekkür etti.
2020 Şubat ayı itibariyle toplamda 63 olay meydana geldiğini söyleyen Emniyet Müdürü Cebeloğlu, “Açıktan hırsızlık ve evden hırsızlık olayları var ancak çok yüksek bir rakam değil. Kavga, iş kazası ve 4 tane intihara teşebbüs olaylarımız var. Burada ailelerle tek tek görüşüp onları dinleyip sorunlarına hep beraber Yardımcısı olmamız gerekiyor. 146 Hakaret konuları var. Aile içi şiddet ve benzeri konularla ilgili Toplum Destekli Polislerimiz ve Aile Müdürlüğü ile beraber eğitim toplantıları yapabiliriz”dedi.
Efendibey Mahallesi Muhtarı Tevfik Özbek ise, sürekli göç alan bir mahalle olduğu için insanlar birbirlerini tanımıyor. İnsanlar birbirlerini tanısa hiçbir olay olmaz” diye konuştu.

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