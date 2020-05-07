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Niğde Orman İşletme Müdürü Akdoğan oldu

NİĞDE HABERLERİ  | 07.05.2020 12:30 | Son Güncelleme

Niğde Orman İşletme Müdürlüğüne Harun Akdoğan atandı.Niğde Orman İşletme Müdürü Mehmet Özdemir’in Mersin Bölge Müdürlüğüne Müdür yardımcısı olarak atanmasının ardından Niğde Orman İşletme Müdürlüğüne Harun Akdoğan atandı.

Niğde Orman İşletme Müdürü Akdoğan oldu

Niğde Orman İşletme Müdürlüğüne Harun Akdoğan atandı.
Niğde Orman İşletme Müdürü Mehmet Özdemir’in Mersin Bölge Müdürlüğüne Müdür yardımcısı olarak atanmasının ardından Niğde Orman İşletme Müdürlüğüne Harun Akdoğan atandı. Pozantı İşletme Müdür yardımcılığı görevini yapan Harun Akdoğan, geçtiğimiz hafta Niğde Orman İşletme Müdürlüğü görevine başladı.
Korona virüs sürecinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları için Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı yapılacağını söyleyen Müdür Akdoğan,Niğde-Kayseri karayolu üzerinde bulunan ormanlık bölgesinde Sağlık çalışanları için orman hazırlığı yapıldığını ifade etti.
Harun Akdoğan, “Niğde Orman İşletme Müdürlüğü olarak Niğde’de çalışmalarımız devam edecek. Ulukışla ilçemizde bulunan fidan merkezimizde 1 milyon 100 bin adet fidanımız var. Özellikle bölge için uygun olan sedir fidanı üretimlerimiz devam ediyor. Niğde sınırları içerisinde fidan dikimlerimiz devam ederken çevre işletme müdürlüklerine de fidan gönderiyoruz. Bu süreçte yoğun olarak çalışan sağlıkçılarımız için Bakanlığımızın kararı ile hatıra ormanı oluşturacağız. Niğde’de bulunan 3 bin 762 sağlık çalışanı için her birinin adına fidan dikimi yapacağız” dedi.

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Arısoy Eczanesi
Merkez
Özer Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Kıvanç Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
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