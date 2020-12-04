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Niğde sessizliğe büründü

NİĞDE HABERLERİ  | 04.12.2020 22:30 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Niğde’de de kısıtlamalar başladı.Saat 21.00’de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi günü 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Niğde’nin ana caddeleri ve sokakları sessizliğe büründü.

Niğde sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Niğde’de de kısıtlamalar başladı.
Saat 21.00’de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi günü 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Niğde’nin ana caddeleri ve sokakları sessizliğe büründü. Asayiş ve Trafik ekipleri, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı uygulamada, sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek, belgesi olmayanları uyardı. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, uygulama noktasını ziyaret ederek polislere kolaylıklar diledi. Ergun, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Niğde Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:36
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Niğde Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Şifa Eczanesi
Merkez
Zemzem Eczanesi
Merkez
Öz Özay Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Ateş Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
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