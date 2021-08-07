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Niğde ve Kayseri çevresi için sağanak uyarısı

07.08.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde ve Kayseri çevresi için sağanak uyarısı

Niğde ve Kayseri çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Niğde ve Kayseri çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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