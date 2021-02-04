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Niğde’de 15 kaçak göçmen yakalandı

04.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Niğde’de yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 15 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerin İstanbul’a götürüleceği bilgisine ulaştı.

Niğde’de yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 15 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerin İstanbul’a götürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişelerinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta bulunan 28 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresine teslim edildi. Burada yapılan incelemede, göçmenlerden 7’sinin geçici koruma belgesinin, 6’sının ise ön kayıtlarının bulunduğu ancak yol izin belgelerinin olmadığı, 15’inin ise yurda kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edildi.
Araçtaki 2 kişi ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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