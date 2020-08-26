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Niğde’de 4 sanayi için arsa tahsis edildi

NİĞDE HABERLERİ  | 26.08.2020 14:40 | Son Güncelleme

Niğde Organize Sanayi Bölgesi 4 yeni sanayi tesisi için arsa tahsisi yapıldı.Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, Niğde OSB’den sanayi parseli talep eden müteşebbislere 3 günde 4 sanayi tesisine arsa tahsisi yapıldığını söyledi.Altunbaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Niğde OSB; tamamlanarak yatırımcılarının hizmetine sunulan her türlü alt yapı ve üst yapısıyla, 5.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi 4 yeni sanayi tesisi için arsa tahsisi yapıldı.
Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, Niğde OSB’den sanayi parseli talep eden müteşebbislere 3 günde 4 sanayi tesisine arsa tahsisi yapıldığını söyledi.
Altunbaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Niğde OSB; tamamlanarak yatırımcılarının hizmetine sunulan her türlü alt yapı ve üst yapısıyla, 5. Bölge Teşvikleriyle yatırımcılarına sağladığı cazip teşvikleri sayesinde yatırım için cazibe merkezi haline geldi. Pandemi sürecine rağmen yatırımcıların yoğun ilgi odağı haline gelen Niğde OSB’den sanayi parseli talep eden müteşebbislere 3 günde 4 sanayi tesisine arsa tahsisi yapıldı. İlimize ve Ülkemize katma değer sağlayacak ve istihdamı artıracak olan yeni kurulacak tesislerin hayırlı olmasını temenni ediyor, müteşebbislerimize ilimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

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