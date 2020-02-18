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Niğde’de Aşçılık Bölümü Uygulama mutfağı açıldı

NİĞDE HABERLERİ  | 18.02.2020 16:42 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü uygulama mutfağı düzenlenen törenle açıldı.Açılışta konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’nin Gastronomi alanında da ön plana çıkmayı hak ettiğini söyledi.Niğde’nin bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Vali Şimşek şunları kaydetti:“Niğde’nin her köşesinde bu medeniyetlere ait izleri görmek mümkündür.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü uygulama mutfağı düzenlenen törenle açıldı.
Açılışta konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’nin Gastronomi alanında da ön plana çıkmayı hak ettiğini söyledi.
Niğde’nin bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Vali Şimşek şunları kaydetti:
“Niğde’nin her köşesinde bu medeniyetlere ait izleri görmek mümkündür. Bu medeniyetlere ait eserlerin yanında o medeniyetlere ait diğer zenginlikler de Niğde’nin mutfağında yansımıştır.
Bu bağlamda Niğde Gastronomi alanında da ön plana çıkmayı hak ediyor. Önümüzdeki aylar da ‘Marka kent’ şehir projesi kapsamında Niğde’de Gastronomi festivali düzenlemeyi düşünüyoruz.” Şeklinde konuştu.
Açılış sonrası konuklara, uygulama mutfağında öğrenciler tarafından hazırlanan patatesli lokum, cezerye ve yemek ikramı yapıldı.
Açılış programına, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hamdi Doğan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

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