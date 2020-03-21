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Niğde’de berberlerin kapanma saatinde yoğunluk oluştu

NİĞDE HABERLERİ  | 21.03.2020 19:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu gönderdiği ek genelge kapsamında berberle ve kuaförler kapatıldı.

Niğde’de berberlerin kapanma saatinde yoğunluk oluştu

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu gönderdiği ek genelge kapsamında berberle ve kuaförler kapatıldı. Niğde’de berberlerin kapanma saatinde yoğunluk oluştu.
Genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durduruldu. Niğde’de bulunan berberlerde kapatılma saatine yakın yoğunluk oluştu. Kurala uyarak dükkanlarını kapatacağını söyleyen Ahmet Doğan, "Bugün işletmemizi kapattık. Bir yoğunluk oluştu. Hijyen kurallarına ne kadar bağlı kalsak da virüs maalesef yayılıp gidiyor. Süresiz bir kapatma söz konusu, ödemeler, çek ve senetler ile kredi kartlarımızı nasıl öderiz bu da bir sorun ama inşallah bu tehdit ortadan kalkar" dedi.

Niğde’de berberlerin kapanma saatinde yoğunluk oluştu

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