YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

Niğde'de cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

18.09.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bozköy beldesinde inşaat halindeki caminin iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Çiftlik ilçesine bağlı beldede hayırsever tarafından yaptırılan cami inşaatında iskele çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İskelenin altında kalarak yaralanan 4 işçi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandıNiğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de parti binasının açılışını yaptıDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de parti binasının açılışını yaptı
8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası
Anahtar Kelimeler:
Niğde cami İnşaat iskele

Niğde Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:18
Öğle
12:41
İkindi
16:09
Akşam
18:53
Yatsı
20:09
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Eskişehir semalarında nefes kestiler! İsviçreli çifte yoğun ilgi

Eskişehir semalarında nefes kestiler! İsviçreli çifte yoğun ilgi

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.