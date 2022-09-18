Niğde'de cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bozköy beldesinde inşaat halindeki caminin iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Çiftlik ilçesine bağlı beldede hayırsever tarafından yaptırılan cami inşaatında iskele çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İskelenin altında kalarak yaralanan 4 işçi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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