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Niğde’de çocuklar uzaktan eğitim alıyor

NİĞDE HABERLERİ  | 24.03.2020 14:18 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim programı kapsamında Niğde’de birinci sınıf öğrencisi Server Furkan Esen, evinde ekran başında ders başı yaptı.Televizyon ve internet üzerinden takip edilen programlar ebeveyn tarafından hazırlanırken çocuklar ise ilk güne okul formaları ile başladı.

Niğde’de çocuklar uzaktan eğitim alıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim programı kapsamında Niğde’de birinci sınıf öğrencisi Server Furkan Esen, evinde ekran başında ders başı yaptı.
Televizyon ve internet üzerinden takip edilen programlar ebeveyn tarafından hazırlanırken çocuklar ise ilk güne okul formaları ile başladı. Niğde’de, Selçuk Mahallesinde ikamet eden birinci sınıf öğrencisi Server Furkan Esen, ekran başında ders dinledi. Ülkemizde görülen Korona virüs nedeniyle evde kaldığını söyleyen Server, “Evdeyim derslerimiz izliyorum. İlk ders olarak Acil durum numaralarını öğrendim. Ambulans, İtfaiye, polis ve Jandarmaya nasıl ulaşacağımı öğrendim. Annem sağlıkçı insanlar için dışarıda çalışıyor. İnsanlarda birbirlerinin sağlıkları için temas kurmasınlar” dedi.
Server Furkan Esen’in velisi ise dersleri izledikten sonra çeşitli eğitici oyunlar oynayarak çocuğun evde sıkılmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

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