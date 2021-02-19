Niğde’de gençler ve kadınlar için Meslek Atölyeleri açıldı

Niğde’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Niğde Valiliği, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve İŞKUR İl Müdürlüğünün proje ortağı olduğu Girişimcilik ve Meslek Edindirme Atölyeleri, Dumlupınar İlkokulunun tarihi binasında hizmete girdi.

1 milyon 770 bin lira bütçeli projeden ilk etapta bin dezavantajlı genç, 300 dar gelirli kadın ve 100 engelli vatandaş faydalanacak. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, açılan atölyelerde, toplumun farklı kesimlerinden insanların bir araya geleceğini ve inovasyon ve girişimciliğe yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi. Şimşek, "Atölyede, toplumun farklı kesimlerinden insanlarımız bir araya gelecek ve inovasyon ve girişimciliğe yönelik çalışmalar yapacaklar, projeler hayata geçirecekler. Buradan çok güzel neticelerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Çünkü insanlarımızda bu potansiyel ve heyecan var, yeter ki onlar imkan sunalım. Bu imkanı da bu şekilde sunmuş oluyoruz” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, girişimci kadınlar için ürün tasarımları ve tekstil, CNC üretim süreçleri ve lazer işleme, 3 boyutlu yazıcı ve robotik kodlama, kaynakçılık, yenilenebilir enerji eğitim, yemek atölyelerinin açıldığını kaydetti. Projenin Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini belirten Yaşar; “1 milyon 770 bin lira bütçeli bir projedir. Projemiz ilk etapta bin dezavantajlı genç, 300 dar gelirli kadın, 100 engelli vatandaşımıza hizmet verecek. Atölyemizi, öğrenci azlığından dolayı boşalan Dumlupınar İlkokulumuzun tarihi binasını proje kapsamında değerlendirdik. Ecdat yadigarı tarihi binamızı hem vatandaşlarımıza meslek edindirme de hem de ilimizdeki öğrencilerin ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına hazırlanmalarında kullanılmasıyla gelecek nesillerimizle buluşturuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek, atölyeler hakkında bilgi aldı.

