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Niğde’de hastane hizmeti tamamıyla randevu sistemine geçiyor

NİĞDE HABERLERİ  | 12.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 22 Haziran’dan itibaren randevusuz hasta kabul etmeyecek.Hastane yönetimi Sağlık Bakanlığının talimatı doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden dolayı tedbirler kapsamında randevular internet ve telefonla alınması kararını verdi.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr.

Niğde’de hastane hizmeti tamamıyla randevu sistemine geçiyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 22 Haziran’dan itibaren randevusuz hasta kabul etmeyecek.
Hastane yönetimi Sağlık Bakanlığının talimatı doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden dolayı tedbirler kapsamında randevular internet ve telefonla alınması kararını verdi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın Sağlık Bakanlığı ile İl Pandemi Kurulu karar gereği 22 Haziran’dan itibaren hastanede tüm muayenelerin randevu sistemine geçeceğine söyledi.
Günaydın açıklamasında şunları söyledi:
"Yıllardan beri gelen bir alışkanlık var. Bu alışkanlığı değiştirmek biraz zaman alacak. Niğde halkından biraz sabretmesini istiyoruz. Randevulu sisteme geçtiğimizde hastalarımız, daha rahat, kaliteli ve fazla zaman olamadan muayene olacak. Vatandaşlarımız, MHRS ve E-Nabız uygulamasından randevu alabilir. İnternetten randevu alamayan hastalarımız için hastanemizde 3 masa oluşturduk alışıncaya kadar buradan randevu alabilirler, arkadaşlarımız yardımcı olacak. Acil hastalarımız yine acil servisi kullanabilecek. Kovid-19 riskine karşı 22 Haziran’dan itibaren poliklinik hizmetleri, internet ve ALO 182 üzerinden randevuyla hizmet verecek. Sağlınız bizim için değerlidir."

Niğde’de hastane hizmeti tamamıyla randevu sistemine geçiyor

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İmsak
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Sabah
05:11
Öğle
12:46
İkindi
16:39
Akşam
20:11
Yatsı
21:51

Niğde Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

İkra Eczanesi
Merkez
Kocer Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Erat Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
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